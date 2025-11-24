Stop alle convenzioni anche la sanità privata agrigentina in piazza a Palermo

"Le nostre strutture stanno erogando prestazioni senza alcuna copertura finanziaria. La nostra presenza è insostituibile e necessaria per abbattere le lunghe liste di attese ma deve essere riconosciuta dalle istituzioni senza ambiguità”. Lo scrive in una nota la presidente di Confcommercio Cura. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Stop alle convenzioni, anche la sanità privata agrigentina in piazza a Palermo

