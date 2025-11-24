Stop alla violenza contro le donne | la sede della Provincia illuminata di arancione
Palazzo Giordani, sede della Provincia di Parma, è stato illuminato di arancione su proposta di Inner Wheel Parma Est per aderire alla campagna “Orange the world” delle Nazioni Unite per la prevenzione e l’eliminazione della violenza di genere, in programma dal 25 novembre al 10 dicembre. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Contro la violenza sulle donne… lasciamo un’impronta #25novembre #25novembregiornatamondialecontrolaviolenzasulledonne #stopviolenza #rispettochecura #nonseisola #manicheproteggono #insiemeperledonne #sanitàcheaccoglie #ospedalesanpaol - facebook.com Vai su Facebook
Stop violenza domestica, pronta la legge cantonale dlvr.it/TPR3dh Vai su X
Stop violenza sulle donne, le dipendenti del Consorzio Industriale del Lazio diventano il volto dell’impegno dell’Ente - In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, che si celebra il 25 novembre, il Consorzio Industriale del Lazio ha deciso di promuovere una campagna di comunicazione innov ... Lo riporta rietinvetrina.it
Stop alla violenza sulle donne, la campagna dei carabinieri di Torino - Vittorini di Grugliasco, ma anche incontri con la popolazione e punti informativi nei centri commerciali in tutta la provincia ... Riporta rainews.it
Tutte le iniziative in Italia a sostegno del 25 novembre, la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne - Scopri le iniziative in Italia per il 25 novembre: eventi, reti di sostegno, progetti istituzionali e campagne per contrastare la violenza di genere. Riporta alfemminile.com