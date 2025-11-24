Stoccata di Manfredi a De Luca dopo la vittoria | Con Fico ci sarà rapporto Comuni-Regione

Napolitoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Cosa cambia ora nei rapporti tra Comune di Napoli e Regione?" viene chiesto al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi al suo arrivo al comitato elettorale di Roberto Fico. "Ci aspettiamo una grande collaborazione con la Regione - la risposta del primo cittadino partenopeo - una scelta condivisa. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

