Stoccata di Manfredi a De Luca dopo la vittoria | Con Fico ci sarà rapporto Comuni-Regione

"Cosa cambia ora nei rapporti tra Comune di Napoli e Regione?" viene chiesto al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi al suo arrivo al comitato elettorale di Roberto Fico. "Ci aspettiamo una grande collaborazione con la Regione - la risposta del primo cittadino partenopeo - una scelta condivisa. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Stoccata di Manfredi a De Luca dopo la vittoria: “Con Fico, ci sarà rapporto Comuni-Regione”

Approfondisci con queste news

La stoccata di Manfredi a De Luca: "Lascia una Regione tra luci ed ombre" #regionali2025 #elezioniregionali2025 #RegioneCampania #centrosinistra #AgendaPolitica https://www.agendapolitica.it/gaetano-manfredi-de-luca-lascia-la-campania-tra-luci-ed-om - facebook.com Vai su Facebook

Coppa America, lo sprint: «Prima regata a giugno». Nuove accuse di De Luca - La Cabina di regia sulla bonifica di Bagnoli e le opere per la Coppa America si è chiusa con il via libera del Governo al progetto esecutivo e al cronoprogramma proposto dal Commissario ... Da ilmattino.it

De Luca contro tutti: “Fico? Campagna triste. Manfredi? Grande faccia di bronzo, gira come la Madonna Pellegrina. Fdi? Sciocchi” - De Luca e la penultima diretta al napalm: dal richiamo alle “sfogliate di Scaturchio” alla frecciata alla campagna elettorale di Fico fino alle critiche a Fdi e al sindaco di Napoli, "una grande facci ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Manfredi “liquida” i 10 anni di De Luca: “Lascia tra luci e ombre” - Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi a margine della manifestazione di Renzi a Napoli verso le elezioni. Scrive napolitoday.it