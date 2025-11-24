Stefano morto di tumore a 33 anni donati quasi 30mila euro per la ricerca in sua memoria L’azienda Marcegaglia generosa
Forlì, 24 novembre 2025 – Una lettera per ringraziare chi ha voluto fare qualcosa di concreto per ricordare Stefano Arcangeloni, morto il 10 luglio scorso a 33 anni per un tumore fulminante che se l’è portato via in appena 14 giorni. La nota porta la firma della madre Filomena, del padre Massimo e dal fratello Nicholas di 27 anni. Queste le loro parole: “Grazie di cuore a tutte le persone, amici, conoscenti e parenti che hanno contribuito a versare una donazione presso l’istituto romagnolo per la ricerca e studio dei tumori ‘ Dino Amadori’ Irst. La somma delle donazioni raccolta complessiva ammonta a 28. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
