Stefani | assessori?I patti si rispettano

19.35 "Nei prossimi cinque anni ai veneti serve un sindaco dei veneti. Sarò presidente di tutti i cittadini". Così il neo eletto governatore del Veneto, Alberto Stefani, dal comitato elettorale, dedicando la vittoria ai nonni. Poi sottolinea: "Abbiamo lanciato un programma coraggioso" e siamo "una coalizione,siamo una squadra compatta". A chi gli chiede se la distribuzione degli assessori concordata con FdI cambierà dopo la vittoria della Lega: "Pacta sunt servanda.Patti si rispettano"."Conta trovare persone di qualità". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it