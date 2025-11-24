Stefani | Sarò il sindaco dei veneti mi limito a questo per i prossimi 5 anni Dedico la vittoria a tutti i nonni

«Grazie Veneti». Queste le prime parole del neoeletto presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani che, con un post Instagram, ancora prima di note ufficiali, parla a tutti i. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Stefani: «Sarò il sindaco dei veneti, mi limito a questo per i prossimi 5 anni. Dedico la vittoria a tutti i nonni»

