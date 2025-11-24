Stefani è il dopo Zaia | Lega prima in Veneto Campania e Puglia restano alla sinistra
Con le tre vittorie nette dei favoriti si chiude in Veneto, Campania e Puglia l'ultima tornata di elezioni regionali del 2025. I risultati sono evidenti fin dai primi exit poll e, quando le sezioni scrutinate sono ai due terzi, il neopresidente del Veneto Alberto Stefani (Lega) stacca Giovanni Manildo di oltre 35 punti percentuali. Schiacciante anche la vittoria del centrosinistra nelle altre due regioni, con Roberto Fico (M5S) che in Campania supera Edmondo Cirielli con il 61% delle preferenze e Antonio Decaro che in Puglia ottiene il 64,9%, lasciando Luigi Lobuono al 34,2%. Pur essendo vittorie previste, il margine supera le attese in tutte e tre le regioni, complice la bassa affluenza del 43,6%, che premia i governi uscenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it
