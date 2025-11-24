Sport memoria e inclusione nella Marcialonga d' Autunno a Falconara | 450 i partecipanti al nastro di partenza

FALCONARA MARITTIMA – Nonostante il tempo incerto e qualche goccia di pioggia caduta nelle prime ore del mattino, a Falconara Marittima non sono mancati all’appuntamento podisti, famiglie e bambini accorsi in massa per la 33ª edizione della Marcialonga d’Autunno, nel ricordo di Sandro Barchiesi e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Sport, memoria e inclusione nella Marcialonga d'Autunno a Falconara: 450 i partecipanti al nastro di partenza

Contenuti che potrebbero interessarti

Un torneo di calcetto dedicato al fondatore di Emergency, Gino Strada. Sport, memoria e impegno civile uniscono bambini, associazioni e comunità nel nome della pace ? - facebook.com Vai su Facebook

GIORNATA BIANCOVERDE: SPORT, MEMORIA E SOLIDARIETÀ ALLO STADIO DEI MARSI IN NOME DI GIAN MAURO FRABOTTA Vai su X

Tra sport e inclusione. Migliaia di piccoli atleti nel ricordo di ’Dado’ - Una domenica di sport, inclusione e memoria quella del 1° giugno al parco delle Acque Minerali e allo stadio Romeo... Come scrive ilrestodelcarlino.it