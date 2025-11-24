Spoofing | blocco record di chiamate estere con numeri italiani grazie al filtro AGCOM

Digital-news.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le chiamate mobili dall’estero con numeri italiani vengono filtrate:primi numeri dei tentativi bloccati dai principali operatori.I dati dei gestori confermano un fenomeno diffusofino al 90% delle chiamate mobili dall’estero risultano illecite. Il 19 novembre è diventata operativa la seconda fase del filtro anti-spoofing previsto da AGCOM (delibera n.10625CONS), che prevede il blocco delle chiam. 🔗 Leggi su Digital-news.it

spoofing blocco record di chiamate estere con numeri italiani grazie al filtro agcom

© Digital-news.it - Spoofing: blocco record di chiamate estere con numeri italiani grazie al filtro AGCOM

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Spoofing Blocco Record Chiamate