Spoofing | blocco record di chiamate estere con numeri italiani grazie al filtro AGCOM
Le chiamate mobili dall’estero con numeri italiani vengono filtrate:primi numeri dei tentativi bloccati dai principali operatori.I dati dei gestori confermano un fenomeno diffusofino al 90% delle chiamate mobili dall’estero risultano illecite. Il 19 novembre è diventata operativa la seconda fase del filtro anti-spoofing previsto da AGCOM (delibera n.10625CONS), che prevede il blocco delle chiam. 🔗 Leggi su Digital-news.it
Altre letture consigliate
Telefonate moleste: il filtro AGCOM sta funzionando, ma c'è una nuova insidia Il nuovo blocco automatico attivo dal 19 novembre elimina 10 milioni di chiamate spoofing al... - facebook.com Vai su Facebook
#Telemarketing selvaggio, arriva un ulteriore stop. In vigore le nuove disposizioni del #Garante: blocco anche alle chiamate effettuate con numeri di cellulare italiani apparentemente legittimi, ma in realtà generati artificialmente o mascherati (spoofing) buff.ly/i Vai su X