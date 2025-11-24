Spoglio Regionali Campania i dati sui partiti | guida il Pd Fdi e Fi si contendono la seconda piazza
Quando mancano oltre 2000 sezioni ancora da scrutinare, emergono i primi dati rilevanti per quello che riguarda i partiti. A guidare è il Pd, con oltre il 18% delle preferenze. Fratelli d'Italia e Forza Italia si contendono la seconda piazza, a meno di un punto di percentuale di distacco (il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Elezioni regionali 2025. Sul sito web del Comune, al link https://shorturl.at/olIAN, gli aggiornamenti costanti sullo spoglio delle 33 sezioni della città. - facebook.com Vai su Facebook
REGIONALI | Chiusi alle 15 i seggi in Campania, Puglia e Veneto. In corso lo spoglio, gli aggiornamenti in diretta #ANSA Vai su X
Come sta andando a Napoli lo spoglio per le Regionali 2025 in Campania: i dati comune per comune - Solo nel capoluogo della Campania, sono state presentate 20 liste a sostegno dei candidati ... Come scrive quotidiano.net
Campania, spoglio in diretta: Fico 59,5%, Cirielli 35,3%, le proiezioni. Pd primo partito, segue FdI - In Campania Roberto Fico (centrosinistra) ed Edmondo Cirielli (centrodestra) si contendono il posto come successore di Vincenzo De Luca (centosinistra). Si legge su ilmessaggero.it
Risultati Elezioni Regionali Campania 2025/ Diretta proiezioni: Fico Presidente. Liste, testa a testa FI-FdI - Risultati Elezioni Regionali Campania 2025: diretta spoglio, Fico Presidente, Cirielli indietro, proiezioni liste ed exit poll. Da ilsussidiario.net