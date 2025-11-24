Spoglio Regionali Campania i dati sui partiti | guida il Pd Fdi e Fi si contendono la seconda piazza

Napolitoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando mancano oltre 2000 sezioni ancora da scrutinare, emergono i primi dati rilevanti per quello che riguarda i partiti. A guidare è il Pd, con oltre il 18% delle preferenze. Fratelli d'Italia e Forza Italia si contendono la seconda piazza, a meno di un punto di percentuale di distacco (il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

spoglio regionali campania i dati sui partiti guida il pd fdi e fi si contendono la seconda piazza

Spoglio Regionali Campania, i dati sui partiti: guida il Pd, Fdi e Fi si contendono la seconda piazza

