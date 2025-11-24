Spoglio quasi a metà | Stefani oltre il 63% Manildo 29,59%
Si sta delineando una vittoria schiacciante per il centro destra. Dopo 2.085 seggi, quasi a metà di quelli da scrutinare, Alberto Stefani è 63,72% (Lega a 35,29% e Fratelli d'Italia a 18, 87%), Giovanni Manildo a 29,48%, Szumski 5,08%. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Argomenti simili trattati di recente
Urne aperte fino alle 15, poi il via allo spoglio. Alle 23 di domenica l'affluenza in calo di quasi sette punti #ANSA Vai su X
PARZIALI CONSIGLIO DEI GIOVANI FROSINONE - Prosegue lo spoglio a Palazzo Munari. Poco meno di 700, ad ora, le schede scrutinate, su 937 votate. Ad ora, che sono quasi le 23:00, questa la sutuazione: 246 preferenze per Avanti Frosinone, 191 a Strad - facebook.com Vai su Facebook