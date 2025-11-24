Spoglio quasi a metà | Stefani oltre il 63% Manildo 29,59%

Si sta delineando una vittoria schiacciante per il centro destra. Dopo 2.085 seggi, quasi a metà di quelli da scrutinare, Alberto Stefani è 63,72% (Lega a 35,29% e Fratelli d'Italia a 18, 87%), Giovanni Manildo a 29,48%, Szumski 5,08%. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

