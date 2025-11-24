Spoglio in diretta | Stefani dilaga oltre il 64% Manildo sotto al 29%
Quando mancano 400 seggi da scrutinare la forbice tra il presidente Alberto Stefani e Giovanni Manildo: 64,40% per il primo, 28,84% per il secondo. Szumski si attesta a 5,15%. Rizzo a 1,10%, Bui a 0,51%. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
