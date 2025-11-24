Spider-man the animated series 8 volte ha cambiato tono diventando più dark
Nel panorama delle serie animate dedicate a Spider-Man, alcune sono rimaste impresse per il loro stile audace e per i contenuti molto più oscuri rispetto a quanto ci si aspetterebbe da un prodotto destinato ai bambini. Tra queste, Spider-Man: The Animated Series, trasmessa dagli anni ’90, si distingue per il suo approccio senza compromessi nel narrare storie intense e spesso disturbanti. Questa analisi evidenzia le sequenze più iconiche e shockanti che hanno segnato la serie, sottolineando come si sia distinta nel suo genere grazie a tematiche adulti e scene di body horror poco comuni nel mondo dell’animazione infantil. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
