Speed skating Giovannini vince la mass start di Calgary! Lollobrigida sesta ottimo crono del team pursuit maschile
Chiusura col botto per l’Italia nella seconda tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di speed skating: Andrea Giovannini regala alla spedizione azzurra la prima affermazione stagionale, imponendosi nella mass start. Nello stesso format di gara è sesta Francesca Lollobrigida, mentre Serena Pergher è 12ma sui 500. In Division B ottimo crono per il team pursuit maschile azzurro, che vince ed ipoteca la qualificazione olimpica. Nella mass start maschile l’azzurro Andrea Giovannini vince la volata finale in maniera netta con il tempo di 7:42.51 (61 punti), andando a precedere il sudcoreano Jae-Won Chung, alla piazza d’onore in 7:42. 🔗 Leggi su Oasport.it
