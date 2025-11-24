Speed skating Andrea Giovannini vince la mass start di Calgary con una gran condotta di gara!
All’ultima gara utile l’Italia centra il successo nella seconda tappa della Coppa del Mondo di speed skating 2025-2026, andata in scena a Calgary, in Canada: Andrea Giovannini adotta la tattica giusta e vince in maniera netta la mass start maschile, portandosi al secondo posto in classifica generale. Daniele Di Stefano, invece, viene squalificato dopo la conclusione della gara, inizialmente chiusa al 13° posto. Tattica perfetta di Giovannini, che resta coperto per oltre metà gara, evitando di sprecare energie preziose, riuscendo tuttavia a tenere sotto controllo eventuali tentativi di fuga, soltanto abbozzati da alcuni atleti in vista degli sprint intermedi e mai portati in maniera seria per provare ad evadere dal gruppo. 🔗 Leggi su Oasport.it
