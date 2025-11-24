Specialistica ambulatoriale c' è chi dice no alla manifestazione del 26 novembre | Priorità ai cittadini e dialogo con le istituzioni

Le associazioni maggiormente rappresentative della specialistica ambulatoriale accreditata e convenzionata in Sicilia prendono posizione in maniera netta: non aderiranno alla manifestazione del 26 novembre 2025, sottolineando che la continuità assistenziale ai cittadini rimane la priorità.

