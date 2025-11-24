SPECIALE ELEZIONI REGIONALI I dati sull' affluenza alle 23

Casertanews.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Circa il 34% dei votanti si è presentato alle urne alle 23. E' il dato che emerge sull'affluenza alle urne da parte degli elettori di questa giornata in provincia di Caserta. Si vota infatti da stamattina alle 7 per il rinnovo del consiglio regionale della Campania. I seggi hanno chiuso alle 23. 🔗 Leggi su Casertanews.it

