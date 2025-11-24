Spalletti sul clima glaciale di Bodo | Freddo e sintetico uno svantaggio loro abituati Dovremo sopperire in questa maniera
. Le parole del tecnico della Juventus. Alla vigilia della delicata trasferta di Champions League contro il BodøGlimt, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa affrontando il tema delle condizioni climatiche avverse e del campo sintetico che i bianconeri troveranno in Norvegia. Spalletti ha riconosciuto che l’ambiente rappresenta un chiaro svantaggio, ma ha chiesto alla sua squadra di sopperire a questo gap ambientale con la determinazione e la voglia di fare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
