Spalletti indulgente coi giocatori Juve non ha voluto alzare la voce dopo la Fiorentina | Meglio gli abbracci

Spalletti indulgente coi giocatori Juve: «Non ho fatto psicologia ma so che in questi casi non serve alzare la voce». Le parole del tecnico. Alla vigilia della delicata trasferta di Champions League contro il BodøGlimt, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha affrontato in conferenza stampa la questione del morale della squadra dopo il deludente pareggio in campionato contro la Fiorentina. Spalletti ha rivelato di aver scelto un approccio indulgente e psicologico con i suoi giocatori, basato sull’ unità e sulla condivisione delle difficoltà, piuttosto che sulla critica aperta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Spalletti indulgente coi giocatori Juve, non ha voluto alzare la voce dopo la Fiorentina: «Meglio gli abbracci»

