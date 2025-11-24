Spalletti | Il freddo sarà un fattore Difesa a 4? È prematuro stravolgere tutto

Gazzetta.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico juventino presenta la partita contro i norvegesi del Bodo Glimt, determinante per proseguire il cammino in Champions League. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

spalletti il freddo sar224 un fattore difesa a 4 200 prematuro stravolgere tutto

© Gazzetta.it - Spalletti: "Il freddo sarà un fattore. Difesa a 4? È prematuro stravolgere tutto"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Spalletti non ha dubbi: Juve fortissima! Difesa a quattro, il ruolo di Koop e Vlahovic “esulta" - Luciano Spalletti è ben consapevole di un fattore, che poi l’ha convinto più di ogni altro: avrà a disposizione una squadra forte. Segnala tuttosport.com

Napoli, Lobotka: "Spalletti mi ha dato subito fiducia, fattore fondamentale" - Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Sassuolo, queste le sue dichiarazioni: “E’ ovviamente cambiato qualcosa nel mio modo di giocare, ... m.tuttomercatoweb.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Spalletti Freddo Sar224 Fattore