Spalletti avverte la Juventus | In Norvegia sarà più dura di quanto sembra

La Juventus si presenta alla lunga trasferta norvegese con la consapevolezza che la gara contro il BodoGlimt sarà un passaggio cruciale per la Champions League. Servono punti per consolidare la corsa ai playoff, e Luciano Spalletti, alla vigilia del match, ha tracciato un quadro schietto delle difficoltà che attendono i suoi. “Il freddo? È uno svantaggio, ma la voglia farà la differenza”. Il tecnico non ha nascosto le insidie del contesto: il clima rigido, il vento tagliente e l’atmosfera dell’Aspmyra Stadion. Scherzando con i giocatori, ha ricordato loro che la gara non sarà semplicemente “dura”, ma “di più”. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com