Spalletti avverte la Juventus | In Norvegia sarà più dura di quanto sembra
La Juventus si presenta alla lunga trasferta norvegese con la consapevolezza che la gara contro il BodoGlimt sarà un passaggio cruciale per la Champions League. Servono punti per consolidare la corsa ai playoff, e Luciano Spalletti, alla vigilia del match, ha tracciato un quadro schietto delle difficoltà che attendono i suoi. “Il freddo? È uno svantaggio, ma la voglia farà la differenza”. Il tecnico non ha nascosto le insidie del contesto: il clima rigido, il vento tagliente e l’atmosfera dell’Aspmyra Stadion. Scherzando con i giocatori, ha ricordato loro che la gara non sarà semplicemente “dura”, ma “di più”. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
News recenti che potrebbero piacerti
#Ambrosini avverte #Spalletti ? Le sue parole sul tecnico - facebook.com Vai su Facebook
#Juventus, #Spalletti avverte: "Vogliamo rientrare nella lotta scudetto". E su #Gasperini... Vai su X
Spalletti prima di Bodo-Juve: "Obbligati a fare punti, il margine di errore è basso" - Le parole dell'allenatore dei bianconeri alla vigilia della sfida di Champions League: aggiornamenti in tempo reale ... Riporta corrieredellosport.it
Spalletti: "Il freddo sarà un fattore. Difesa a 4? È prematuro stravolgere tutto" - Il tecnico juventino presenta la partita contro i norvegesi del Bodo Glimt, determinante per proseguire il cammino in Champions League ... Come scrive msn.com
Spalletti, allarme Juve: "Io conosco il freddo che ti taglia il respiro. Bodo favorito, è durissima" - Il tecnico bianconero alla vigilia della sfida di Champions League decisiva: "Loro abituati a respirare il gelo. Secondo tuttosport.com