Spalletti a Sky pre Bodo Glimt Juve | Ho detto ai calciatori che sarà più dura di ciò che pensano Stravolgere tutto mi sembra prematuro ma domani cambierò qualcosa altrimenti…

Juventusnews24.com | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spalletti a Sky pre Bodo Glimt Juve: le sue dichiarazioni alla vigilia del quinto match di Champions League 202526. Archiviare i 4 pareggi consecutivi e cercare la prima vittoria europea. La Juve si affaccia alla trasferta norvegese col BodoGlimt con l’obiettivo di centrare i primi 3 punti in Champions League dopo i tre pareggi e una sconfitta fin qui nel cammino bianconero. Nel giorno di vigilia, Luciano Spalletti è intervenuto a Sky per presentare il match. Ecco le sue parole. LA CONFERENZA STAMPA DI SPALLETTI ALLA VIGILIA DI BODO GLIMT JUVE PARTITA DURA – «Sì è una partita durissima. Stamattina scherzando coi calciatori ho detto che è più dura di quello che pensate. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

