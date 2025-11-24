Sos capelli folti | c’è lo scalp painting il microblading per capelli

Tutti sognano capelli folti e pieni: quasi come se ci fosse una parrucca. Una nuova tecnica arriva dalla Corea, uno dei paesi più innovativi al mondo in tema beauty. Si chiama scalp painting ed è praticamente una sorta di microblading per lo scalpo. Lo stesso principio del microblading sopracciglia, insomma: con la micropigmentazione si crea la pienezza delle radici. Sculp painting, la nuova tecnica per capelli folti che arriva dalla Corea. La tecnica è arrivata oltreoceano ed ha già conquistato il mondo occidentale grazie ai social. New York è tra le prime ad aver accolto questo trend, che consiste nel risolvere il problema dei capelli radi con una soluzione semipermanente ed estetica che dovrebbe aumentare la corposità della chioma grazie all’uso del pigmento direttamente sul cuoio capelluto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

