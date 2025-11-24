Sondaggio Swg Elly Schlein accorcia le distanze su Giorgia Meloni Si allontana Giuseppe Conte | i dati dell’ultima settimana

È il Partito democratico a registrare la crescita più importante negli ultimi sette giorni secondo il sondaggio Swg per il TgLa7. Dopo l’ultima settimana di campagna elettorale per le Regionali in Campania, Puglia e Veneto, il partito di Elly Schlein è cresciuto nelle indicazioni di voto dello 0,3% portandosi al 22,3%. Resta davanti Fratelli d’Italia con il 31,6% e una crescita dello 0,2%. In calo invece il M5s, che perde lo 0,3% e cala al 12,5%. In trend negativo Forza Italia al 7,9% e Lega al 7,7%. Avs si riporta al 7%. Nessun particolare movimento tra i partiti più piccoli. Guadagna lo 0,1% Azione che si attesta al 3,3%. 🔗 Leggi su Open.online