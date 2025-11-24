Sondaggio Mentana | M5s precipita salgono Fdi e Pd tutti i numeri

Questa settimana, le intenzioni di voto fanno registrare lievi ma significative oscillazioni, come rilevato dal sondaggio SWG per TgLa7 del 24 novembre. Fratelli d'Italia consolida la sua leadership con un incremento dello 0,2%, raggiungendo percentuali che lo mantengono saldamente al vertice, intorno al 30%. Il Partito Democratico, sotto la guida di Elly Schlein, guadagna terreno con un +0,3%, attestandosi vicino al 22%, in un contesto di crescente attenzione alle regionali in corso. Anche l'Alleanza Verdi e Sinistra registra un modesto +0,1%, segnalando un lieve risveglio dell'elettorato progressista su temi ambientali e sociali. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Sondaggio Mentana: M5s precipita, salgono Fdi e Pd, tutti i numeri

