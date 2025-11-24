Sommer Inter Chivu lo fa accomodare in panchina dopo l’errore nel derby? Cosa filtra sulla gestione del portiere contro l’Atletico Madrid
di Giuseppe Colicchia Sommer Inter, Chivu lo fa accomodare in panchina dopo l’errore nel derby? Cosa filtra sulla gestione tra lui e Josep Martinez. La prestazione fornita da Yann Sommer nel Derby della Madonnina non è passata inosservata e ha sollevato più di qualche dubbio nell’ambiente interista. L’esperto portiere svizzero, solitamente una garanzia tra i pali della Beneamata, è finito sul banco degli imputati per l’incertezza decisiva in occasione del gol che ha condannato i suoi alla sconfitta contro i rossoneri. Secondo l’analisi di Sky Sport, l’estremo difensore ha alternato in questa stagione prestazioni positive ad altre meno convincenti, e la prova offerta nella stracittadina rientra purtroppo nella seconda categoria, evidenziando un errore di valutazione che è costato caro. 🔗 Leggi su Internews24.com
