Sommer abbiamo un problema E l' Inter si guarda intorno | tutti i nomi in lista

Il numero uno nerazzurro quest'anno ha commesso diversi errori, e Martinez è ancora in fase di recupero dopo l'incidente di qualche tempo fa. Per il futuro il primo della lista è l'azzurro del Cagliari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sommer, abbiamo un problema. E l'Inter si guarda intorno: tutti i nomi in lista

IL POPOLO INTERISTA CHIAMA MARTINEZ! ?Il popolo nerazzurro ti aspetta Josep. Abbiamo anche bisogno di te nel difendere i pali nerazzurri. ? L'alternanza con Sommer deve continuare. Forza Pepo! ? - facebook.com Vai su Facebook

Chivu: "Problema Sommer? Io non faccio un'analisi del genere, non vado mai sull'individuo. Per me i miei sono i migliori, danno sempre il massimo, non potrei mai venire qua a puntare il dito. Quando inizi a puntare il dito, c'è odore di fallimento. Non voglio cre Vai su X

Sommer, abbiamo un problema. E l'Inter si guarda intorno: tutti i nomi in lista - Il numero uno nerazzurro quest'anno ha commesso diversi errori, e Martinez è ancora in fase di recupero dopo l'incidente di qualche tempo fa. Da msn.com

Inter, Sommer è diventato un problema: la differenza con le big sta tutta in porta - La colpa però è della società e di un mercato estivo insufficiente che non ha saputo colmare la la ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Inter, ora Sommer è un problema. E quelle voci su Dibu Martinez... - Ma siamo "solo" ad Appiano Gentile, quindi il focus è prettamente calcistico e limitato all'Inter che si lecca le ferite dopo un derby pers ... Secondo msn.com