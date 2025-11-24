Sogliano il teatro Elisabetta Turroni si apre a una nuova stagione di spettacoli | tra gli ospiti Elio e Roberto Mercadini
Il teatro Elisabetta Turroni di Sogliano al Rubicone, che da ventisette anni propone una ricca selezione di spettacoli, torna con la 27esima edizione della rassegna “Prova d'attore”, in cui narrazione, musica e linguaggi della tradizione si intrecciano in una forma teatrale essenziale e diretta. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
C'è un luogo a Sogliano dove l’arte è pura magia e vicinanza: il Teatro Elisabetta Turroni. ? Con soli 100 posti e un palco essenziale, qui la parola e il corpo dell'attore diventano il cuore pulsante dell'esperienza. Anche in questa stagione Prova d’Attore - facebook.com Vai su Facebook
Il teatro più piccolo d’Italia alla ’Prova d’attore’ - Presentata la 27ª edizione della rassegna del Turroni di Sogliano: tra i nomi più attesi Elio, Alessandro Fullin e Mario Perrotta. Come scrive msn.com
I nuovi musicanti di Brema per i più piccoli al teatro Turroni - Oggi alle 16 al Teatro Elisabetta Turroni di Sogliano al Rubicone torna ‘Provini’, la rassegna ospite del pensata per i... Secondo ilrestodelcarlino.it
Fiera del Fossa, 50 anni di emozioni a Sogliano - Proiettato a Sogliano, al teatro Elisabetta Turroni, a cura del Comune, in anteprima speciale il documentario ’50ª Fiera del Formaggio di Fossa di Sogliano Dop. Lo riporta msn.com