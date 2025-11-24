Slittino i convocati dell’Italia per il test event olimpico a Cortina Assente Oberhofer c’è Fischnaller

Dopo skeleton e bob, la nuova pista Eugenio Monti di Cortina si appresta ad accogliere lo slittino per un periodo di training internazionale e soprattutto per le gare del test event olimpico. Il rinnovato budello ampezzano, che verrà utilizzato a febbraio 2026 come sede dei prossimi Giochi Olimpici Invernali, vivrà dunque un’ultima settimana di novembre particolarmente intensa. Il direttore tecnico azzurro Armin Zöggeler ha convocato per gli allenamenti ufficiali ed il test event Dominik Fischnaller, Ivan Nagler, Fabian Malleier, Emanuel Rieder, Leon Felderer, Alex Gufler, Simon Kainzwaldner, Lukas Peccei, Annalena Huber, Nadia Falkensteiner, Andrea Vötter, Verena Hofer, Sandra Robatscher e Nina Zöggeler. 🔗 Leggi su Oasport.it

