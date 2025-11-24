Slavia Praga e Athletic Bilbao si affrontano alla Fortuna Arena in una sfida di Champions League che vale moltissimo in chiave qualificazione. Entrambe inseguono in classifica e hanno bisogno di un risultato pieno per restare agganciate alla corsa verso la fase a eliminazione diretta: margine d’errore praticamente azzerato. Slavia Praga: dominante in patria, in affanno in Europa. In campionato lo Slavia Praga viaggia forte: primi posti, solidità difensiva e un rendimento interno quasi perfetto. In Europa, però, il discorso cambia: poche vittorie, qualche gol segnato e troppi incassati, soprattutto contro avversarie di livello superiore. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Slavia Praga-Athletic Bilbao: punti pesantissimi in palio alla Fortuna Arena