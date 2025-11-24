Skeleton i convocati dell’Italia per Igls | confermato il quintetto di Cortina Urge una reazione
Archiviato un opening stagionale ampiamente al di sotto delle aspettative sul budello olimpico di Cortina d'Ampezzo, la Nazionale italiana di skeleton deve voltare pagina e spera di cambiare marcia già tra pochi giorni sulla pista di Igls in occasione della seconda tappa della Coppa del Mondo 2025-2026. Appuntamento a Innsbruck venerdì 28 novembre per una nuova triplice sfida, con due gare individuali e la prova a coppie miste. Il direttore tecnico azzurro Maurizio Oioli ha scelto di confermare il quintetto che ha gareggiato lo scorso weekend sulla pista ampezzana dedicata ad Eugenio Monti, convocando i seguenti atleti per l'imminente trasferta austriaca a Igls: Alessandra Fumagalli, Valentina Margaglio, Mattia Gaspari, Amedeo Bagnis e Giovanni Marchetti.
Dal 24 al 30 novembre, settimana intensissima a Lillehammer per il circuito continentale di bob e skeleton: saranno dieci gli alfieri della nazionale impegnati
