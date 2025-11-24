Sit-in di protesta e sciopero di 4 ore degli autisti Tua monta la protesta Per una gestione autoritaria e unilaterale

Sit-in il 1 dicembre nello spazio antistante la direzione aziendale di via San Luigi Orione e sciopero di 4 ore l’8 gennaio per chiedere la soluzione dei problemi che ogni giorni si troverebbero ad affrontare i lavoratori Tua e sui quali non solo non si sarebbe intervenuto, ma che continuerebbero. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Sit-in di protesta e sciopero di 4 ore degli autisti Tua, monta la protesta "Per una gestione autoritaria e unilaterale"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

PROTESTA DEI LAVORATORI ALL'IKEA DI COLLEGNO: DUE GIORNI DI SCIOPERO - facebook.com Vai su Facebook

#News | #Sciopero Nazionale | Trasporto Aereo Venerdì #14novembre, possibili cancellazioni dei voli, a seconda dell'adesione alla protesta del personale navigante allo sciopero nazionale di 24 ore Maggiori info buff.ly/nVRGfbM #Luceverde Vai su X

Sit-in di protesta e sciopero di 4 ore degli autisti Tua, monta la protesta "Per una gestione autoritaria e unilaterale" - L'annuncio è di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporto e Faisa Cisal dopo quella che definiscono l'ennesima stretta della società tra problemi organizzativi, turni massacranti, mancanza di personale e altr ... Come scrive ilpescara.it

Scuola, sciopero nazionale 4 novembre 2025: chi partecipa, istituti chiusi e motivazioni della protesta. I disagi previsti - Per quanto concerne le scuole di ogni ordine e grado, lo sciopero coinvolge tutto il personale docente, i ... Si legge su ilmessaggero.it

Sciopero scuola martedì 4 novembre, a rischio le lezioni in Italia: i motivi della protesta e chi si ferma - Domani, martedì 4 novembre, in tutta Italia saranno a rischio le lezioni a seguito dell'agitazione proclamata dal Sindacato Indipendente Scuola e ... Secondo fanpage.it