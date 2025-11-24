Sinner vincente e contribuente | ecco i numeri e le tasse pagate in Italia che smentiscono i detrattori del campione

Jannik Sinner non paga le tasse in Italia? Non è proprio così. E i numeri parlano chiaro: perché se è vero che il fuoriclasse azzurro è residente a Montecarlo e può beneficiare di alcuni vantaggi, è altresì veritiero che ha vinto nell’ultimo anno circa 5 milioni di euro nei tornei disputati in Italia e ha versato circa 1,5 milioni di euro al fisco italiano. Una cifra importante: e tutto secondo le norme fiscali nazionali. A questi si aggiungono poi le imposte legate ai tanti contratti di sponsorizzazione, agli eventuali redditi da attività svolte sul territorio e agli immobili di proprietà sulla penisola. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Sinner vincente e contribuente: ecco i numeri (e le tasse pagate in Italia) che smentiscono i detrattori del campione

