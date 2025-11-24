Sinner senza pace di nuovo punito | deve dare spiegazioni
Sembra ormai un vizio e Sinner non ha più pace. L’altoatesino è stato chiamato in causa per l’ennesima volta, di nuovo punito, per le sue scelte. L’Italia del tennis scrive un altro capitolo memorabile della propria storia recente: per il terzo anno consecutivo gli azzurri approdano alla finale di Coppa Davis, piegando il Belgio con un autoritario 2-0 firmato Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. Una vittoria che profuma di continuità, maturità e profondità tecnica, perché ottenuta senza i due giocatori più rappresentativi della squadra: Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, entrambi ai box per ragioni fisiche, programmatiche e personali ormai note. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
