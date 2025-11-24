Sinner e le tasse pagate in Italia nel 2025 | perché Jannik è tra i maggiori contribuenti del Paese

(Adnkronos) – Jannik Sinner non paga le tasse in Italia? Non è proprio così. Il fuoriclasse azzurro è residente a Montecarlo e può beneficiare di alcuni vantaggi, ma ha vinto nell'ultimo anno circa 5 milioni di euro nei tornei disputati in Italia e ha versato circa 1,5 milioni di euro al fisco italiano. Una cifra . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

