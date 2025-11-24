Sinner e le tasse pagate in Italia nel 2025 | perché Jannik è tra i maggiori contribuenti del Paese

(Adnkronos) – Jannik Sinner non paga le tasse in Italia? Non è proprio così. Il fuoriclasse azzurro è residente a Montecarlo e può beneficiare di alcuni vantaggi, ma ha vinto nell’ultimo anno circa 5 milioni di euro nei tornei disputati in Italia e ha versato circa 1,5 milioni di euro al fisco italiano. Una cifra importante, tutto secondo le norme fiscali nazionali. A questi si aggiungono poi le imposte legate ai tanti contratti di sponsorizzazione, agli eventuali redditi da attività svolte sul territorio e agli immobili di proprietà sulla penisola. La stima pubblicata da ItaliaOggi porta così Jannik a essere “tra i maggiori contribuenti ‘persona fisica’ in Italia”. 🔗 Leggi su Seriea24.it

Approfondisci con queste news

Jannik Sinner versa imposte in Italia, investe nel Paese e genera un forte impatto economico tra tornei, residenza e grandi eventi GettyImages https://quifinanza.it/attualita/jannik-sinner-tasse-versate/939370/ - facebook.com Vai su Facebook

#Tennis, Jannisk Sinner paga le tasse anche in Italia: solo di tasse sui montepremi che ha vinto in Italia nel 2025 (circa 5 milioni di euro), #Sinner (che risiede nel Principato di Monaco) ha versato all’erario tricolore poco meno di 1,5 milioni di euro e questo lo r Vai su X

Sinner e le tasse pagate in Italia nel 2025: perché Jannik è tra i maggiori contribuenti del Paese - L'azzurro ha vinto nell'ultimo anno circa 5 milioni di euro nei tornei disputati sul suolo nazionale, con relativi contributi ... Da msn.com

Jannik Sinner, quanto vale per l’Italia tra tasse versate e impatto economico - Jannik Sinner versa imposte in Italia, investe nel Paese e genera un forte impatto economico tra tornei, residenza e grandi eventi ... Riporta quifinanza.it

Quante tasse ha pagato Sinner in Italia? La cifra sorprende tutti - Contrariamente a quanto spesso è stato raccontato, sui social e non, Jannik Sinner risulta essere tra i principali contribuenti italiani. Lo riporta newsmondo.it