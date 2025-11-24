Sinner e Coppa Davis grande abbuffata in tv | la nazionale di Volandri agguanta uno share medio del 25% ma il tennis torna tra 2 mesi e mezzo

La Sinner-mania potrà nuovamente dispiegare al completo le sue ali solo da metà febbraio, quando il circuito Atp, trasmesso da Sky, proporrà una serie di tornei L’Italia è reduce da un mese di novembre con la pancia piena di tennis. Il pubblico dei tifosi più accesi ha riempito le tribune con. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sinner e Coppa Davis, grande abbuffata in tv: la nazionale di Volandri agguanta uno share medio del 25%, ma il tennis torna tra 2 mesi e mezzo

