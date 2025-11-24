Sigillo trecentesco al Dopolavoro ferroviario di Trieste che ha festeggiato il secolo di vita

Questa mattina il sindaco Roberto Dipiazza ha conferito il Sigillo Trecentesco all’associazione Dopolavoro ferroviario di Trieste, consegnandolo al presidente dell’associazione, Claudio Vianello, accompagnato da una rappresentanza dei membri del consiglio direttivo. Presente anche il consigliere. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

