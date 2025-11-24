Sicurezza stradale | Osservatorio Connected Vehicle & Mobility con AI e Adas 2 mld di euro di risparmio
Le nuove tecnologie, tra cui l’ intelligenza artificiale e i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), stanno trasformando il settore automobilistico, la sicurezza stradale e, in generale, il rapporto uomo-macchina. Non solo gli ADAS, ma anche soluzioni costruite intorno alla user experience dei guidatori, basate sull’AI, in grado di prevedere e supportare i comportamenti del conducente, stanno migliorando la sicurezza e l’efficienza dei veicoli. Le stime per il 2024 indicano un risparmio pari a 1,89 miliardi di euro attribuibile agli ADAS installati tra il 2010 e il 2024. Quanto all’uso dell’AI nel 2024 l’industria Automotive si colloca subito dopo il settore Tech per quanto riguarda l’adozione di applicazioni AI, con ben il 30% delle aziende del settore che investe su progetti legati all’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
