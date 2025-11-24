Sicurezza ok all' installazione di 8 nuove telecamere e dieci ' Targa system'

Ferraratoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il progetto per un nuovo sistema di videosorveglianza nel territorio di Copparo è stato approvato dal ministero dell’Interno (Dipartimento di Pubblica Sicurezza). La conferma è arrivata dalla Prefettura di Ferrara, che ha informato riguardo la recente pubblicazione, da parte del Dipartimento. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

sicurezza ok all installazione di 8 nuove telecamere e dieci targa system

© Ferraratoday.it - Sicurezza, ok all'installazione di 8 nuove telecamere e dieci 'Targa system'

Approfondisci con queste news

Samsung punta sulla sicurezza: la protezione avanzata di Android 16 arriva su One UI 8 - Si tratta di una modalità di sicurezza facile da attivare (soprattutto difficile da aggirare) e può proteggere il dispositivo in diversi modi. Segnala multiplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Sicurezza Ok Installazione 8