Il progetto per un nuovo sistema di videosorveglianza nel territorio di Copparo è stato approvato dal ministero dell’Interno (Dipartimento di Pubblica Sicurezza). La conferma è arrivata dalla Prefettura di Ferrara, che ha informato riguardo la recente pubblicazione, da parte del Dipartimento. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - Sicurezza, ok all'installazione di 8 nuove telecamere e dieci 'Targa system'