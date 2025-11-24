siae music awards 2025 premi a ultimo annalisa mahmood

Il racconto della serata evento dei SIAE Music Awards 2025, condotti a Milano da Amadeus, tutti i vincitori e l’omaggio a Ornella Vanoni. Grande successo per i SIAE Music Awards, i premi che celebrano gli Autori e gli Editori italiani di maggior successo in Italia e all’estero. Dopo la notizia della scomparsa di Ornella Vanon i, la serata è stata ripensata e interamente dedicata alla sua memoria. In apertura, il Presidente della SIAE Salvatore Nastasi, Mogol, Mario Lavezzi e l’Assessore alla Cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi, invitati sul palco da Amadeus che per il secondo anno consecutivo ha condotto i SIAE Music Awards, hanno condiviso con il pubblico un ricordo personale dell’artista, sottolineandone la straordinaria eredità artistica e umana. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

