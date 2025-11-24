Si veste come la madre defunta per ritirare la pensione | le foto che lo hanno incastrato
Graziella dall'Oglio era morta da anni, ma il figlio aveva deciso di "sostituirsi" a lei per riceverne la pensione. Così si è vestito e truccato come la madre per tentare di superare i controlli dell'ufficio anagrafe di Borgo Virgilio, in provincia di Mantova. Ma non è andata bene: le foto fanno. 🔗 Leggi su Today.it
