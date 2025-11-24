Si sottopone a un intervento al cuore | paziente di 53 anni muore per infezioni ed emorragia
Morto a 53 anni. La vittima di un caso di malasanità, segnalato dall'avvocato Renato Mattarelli, è un uomo di Cisterna, deceduto nel 2022. a causa di un'infezione ospedaliera. Il paziente aveva subito tre interventi chirurgici in una struttura sanitaria di Roma. Si era sottoposto a una prima. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Sono in aumento i #trapianti di #capelli anche tra le donne. E tra chi si sottopone all’intervento c’è anche chi lo fa per seguire le tendenze sui social. “Rivolgersi solo a centri medici autorizzati”, dicono gli esperti. #Tg1 Stefania Squarcia Vai su X
Sono in aumento i #trapianti di #capelli anche tra le donne. E tra chi si sottopone all’intervento c’è anche chi lo fa per seguire le tendenze sui social. “Rivolgersi solo a centri medici autorizzati”, dicono gli esperti. #Tg1 Stefania Squarcia - facebook.com Vai su Facebook
Santa Maria Annunziata. Paziente sottoposto al primo intervento di angioplastica con sistema di assistenza alla circolazione - Si tratta di una piccola pompa in grado di aspirare quattro litri di sangue al minuto dal ventricolo del cuore e poi trasferirlo nell’aorta. Come scrive quotidianosanita.it
Straordinario trapianto alle Molinette: da Atene a Torino il cuore non smette mai di battere, un record - Un successo senza precedenti: il cuore, impiantato in un paziente 65enne, non si è mai fermato durante il viaggio lungo 1. Segnala torinotoday.it
'Svegliatemi con Marracash', operazione al cuore salva una diciassettenne - Ed è andata così, per una diciassettenne che ad Alessandria è stata sottoposta a un intervento ... Scrive ansa.it