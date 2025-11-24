Si ribalta con l' auto portato in elicottero in ospedale

Perde il controllo dell'auto e si ribalta: soccorso e portato in ospedale. È successo a Deruta, in una zona impervia e vicino a un uliveto, nel pomeriggio di domenica 23 novembre. Le squadre del Sasu e il 118 hanno raggiunto l'uomo, lo hanno stabilizzato e poi caricato sull'elisoccorso. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

