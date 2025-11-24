Si ribalta con l' auto portato in elicottero in ospedale

Perugiatoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Perde il controllo dell'auto e si ribalta: soccorso e portato in ospedale. È successo a Deruta, in una zona impervia e vicino a un uliveto, nel pomeriggio di domenica 23 novembre. Le squadre del Sasu e il 118 hanno raggiunto l'uomo, lo hanno stabilizzato e poi caricato sull'elisoccorso. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

si ribalta con l auto portato in elicottero in ospedale

© Perugiatoday.it - Si ribalta con l'auto, portato in elicottero in ospedale

News recenti che potrebbero piacerti

ribalta auto portato elicotteroAuto esce di strada e si ribalta, ferito anziano - L'uomo è stato portato in ospedale con l'elicottero Pegaso ... Come scrive toscanamedianews.it

ribalta auto portato elicotteroAnziana investita da un’auto. Portata in elicottero ad Ancona - Investimento automobilistico nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17. Segnala msn.com

ribalta auto portato elicotteroAuto esce di strada e si ribalta: uomo portato a Siena - MONTEMASSI – Un uomo è rimasto ferito nell’incidente che ha visto coinvolta una sola auto sulla provinciale di Montemassi nel comune di Roccastrada non lontano dal Madonnino. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ribalta Auto Portato Elicottero