Si ribalta con l' auto portato in elicottero in ospedale
Perde il controllo dell'auto e si ribalta: soccorso e portato in ospedale. È successo a Deruta, in una zona impervia e vicino a un uliveto, nel pomeriggio di domenica 23 novembre. Le squadre del Sasu e il 118 hanno raggiunto l'uomo, lo hanno stabilizzato e poi caricato sull'elisoccorso. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
+++Auto si ribalta ai Castelli Romani e sfonda il terrazzo di un’abitazione: ferito il conducente estratto dalle lamiere+++(link nel primo commento) - facebook.com Vai su Facebook
Sarsina, neve sulla E45 e si ribalta con l’auto: soccorso dai Vigili del Fuoco Vai su X
Auto esce di strada e si ribalta, ferito anziano - L'uomo è stato portato in ospedale con l'elicottero Pegaso ... Come scrive toscanamedianews.it
Anziana investita da un’auto. Portata in elicottero ad Ancona - Investimento automobilistico nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17. Segnala msn.com
Auto esce di strada e si ribalta: uomo portato a Siena - MONTEMASSI – Un uomo è rimasto ferito nell’incidente che ha visto coinvolta una sola auto sulla provinciale di Montemassi nel comune di Roccastrada non lontano dal Madonnino. Come scrive msn.com