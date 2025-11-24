V enezia, 24 nov. (askanews) – Si è chiusa con 298mila biglietti venduti, oltre a più di 17.500 presenze nella pre apertura, la 19esima Mostra internazionale di Architettura della Biennale di Venezia: numeri che, nella loro somma, la rendono l’edizione più visitata di sempre, superando i risultati finora da record del 2021. Curata da Carlo Ratti e intitolata “Intelligens. Naturale. Artificiale. Collettiva”, questa Biennale Architettura ha esplorato la società in modo molteplice e trasversale, focalizzandosi sull’idea di intelligenza nelle sue varie declinazioni. I numeri della Biennale di Architettura 2025. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Si è chiusa con 298mila biglietti venduti, la 19esima Biennale di Architettura 2025