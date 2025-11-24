Si consolida il gemellaggio con La Valetta | il sindaco e l’ambasciatore di Malta ricevuti in Comune

Una delegazione della Repubblica di Malta è stata ricevuta a Cortona questo lunedì 24 novembre. L'ambasciatore in Italia Daniel Azzopardi e il sindaco della capitale La Valletta Olaf McKay sono stati ospiti dell'incontro istituzionale in sala del Consiglio comunale.Scopo della visita è.

