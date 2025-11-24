Si consolida il gemellaggio con La Valetta | il sindaco e l’ambasciatore di Malta ricevuti in Comune

Arezzonotizie.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una delegazione della Repubblica di Malta è stata ricevuta a Cortona questo lunedì 24 novembre. L’ambasciatore in Italia Daniel Azzopardi e il sindaco della capitale La Valletta Olaf McKay sono stati ospiti dell’incontro istituzionale in sala del Consiglio comunale.Scopo della visita è. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

si consolida il gemellaggio con la valetta il sindaco e l8217ambasciatore di malta ricevuti in comune

© Arezzonotizie.it - Si consolida il gemellaggio con La Valetta: il sindaco e l’ambasciatore di Malta ricevuti in Comune

News recenti che potrebbero piacerti

Si consolida il gemellaggio con La Valetta: il sindaco e l’ambasciatore di Malta ricevuti in Comune - L’ambasciatore in Italia Daniel Azzopardi e il sindaco della capitale La Valletta Olaf McKay sono stati ... Da arezzonotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Consolida Gemellaggio Valetta Sindaco