Show al Mapei Stadium | botta e risposta Nzola-Matic poi il finale thriller
REGGIO EMILIA – Un finale da cardiopalma lascia l’amaro in bocca al Pisa. Al Mapei Stadium finisce 2-2 una partita bellissima, ma la squadra di Gilardino vede sfumare l’impresa esterna proprio all’ultimo secondo del recupero. I nerazzurri, passati in vantaggio due volte, vengono ripresi da un Sassuolo mai domo. La gara si accende subito. Al 2? Candé stende Touré in area: il Var conferma ed è rigore. Dal dischetto si presenta M’Bala Nzola, che al 4? fulmina Muric sotto il sette per lo 0-1. La gioia toscana dura un battito di ciglia. Al 6? il Sassuolo risponde con una perla di Nemanja Matic: il centrocampista si coordina su corner e al volo di sinistro firma l’immediato 1-1. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
