Shield torna in azione e il male in Marvel si fa più forte
Il ritorno di S.H.I.E.L.D. nel Marvel Universe rappresenta un evento di grande rilievo, ma determina anche un importante cambiamento nella dinamica dei team coinvolti. La vicenda si concentra sul rinnovato ruolo di questa agenzia di sicurezza globale, che riprende le attività con il ritorno di Nick Fury Jr. alla guida, lasciando in secondo piano altri gruppi di eroi recentemente annunciati. Questa decisione ha suscitato discussioni tra i fan e gli addetti ai lavori, poiché coinvolge anche la sorte di una squadra di supereroi sponsorizzata dalle Nazioni Unite, denominata United Captains. il ritorno di S. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
LBA. . Le triple di Ramsey e Shields tra le Top Plays presented by Pokerstarsnews della sfida tra Trieste e Milano #TuttoUnAltroSport - facebook.com Vai su Facebook