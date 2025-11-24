Sestri Levante gli eventi in programma in occasione delle feste di Natale 2025

Musica, animazione, addobbi, feste della tradizione e tante novità per il Natale 2025 a Sestri Levante. Al centro delle iniziative ci saranno i bambini: per loro infatti è stato creato un apposito calendario in cui sono stati riuniti tutti gli eventi a loro dedicati.A cominciare dalla festa per. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Sestri Levante, gli eventi in programma in occasione delle feste di Natale 2025

