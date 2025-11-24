Servizio sulle liste d' attesa la Regione Campania querela Report

Salernotoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Campania ha dato mandato al proprio Ufficio legale di procedere con una querela per diffamazione nei confronti della trasmissione televisiva di Rai 3 Report. La decisione arriva in seguito al servizio dedicato alle liste d'attesa nella sanità regionale, trasmesso nella puntata di ieri. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

