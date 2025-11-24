Servizio sulle liste d' attesa la Regione Campania querela Report
La Regione Campania ha dato mandato al proprio Ufficio legale di procedere con una querela per diffamazione nei confronti della trasmissione televisiva di Rai 3 Report. La decisione arriva in seguito al servizio dedicato alle liste d'attesa nella sanità regionale, trasmesso nella puntata di ieri. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
LA CAMPANIA QUERELA REPORT A poche ore dall’elezione del nuovo presidente arriva la querela per il servizio sulle liste d'attesa - facebook.com Vai su Facebook
Liste di attesa in Campania, la Regione dopo il servizio di Report: «Querela per diffamazione» - «Come annunciato, è stato dato mandato all'Ufficio legale della Regione di procedere a una querela per diffamazione nei confronti della trasmissione televisiva di Rai ... Scrive msn.com
Servizio sulle liste d'attesa, la Regione Campania querela Report - De Luca dà mandato all'ufficio legale contro la trasmissione di Rai 3 andata in onda domenica. Secondo salernotoday.it
Regione Campania querela Report per il servizio sulle liste d'attesa nella sanità a elezioni in corso - Regione Campania querela Report dopo la puntata del 23 novembre Miracolo Italiano dedicata alla sanità. Si legge su virgilio.it